Три девушки без роз: кто покинул Холостяк 14 в третьем выпуске
- В третьем выпуске Холостяка 14 зрители увидели первые свидания сезона и узнали больше о героинях проекта.
- На церемонии роз Тарас Цымбалюк попрощался сразу с несколькими девушками.
В пятницу, 31 октября, на телеканале СТБ состоялся показ третьего выпуска романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.
На этой неделе актер показал героиням особенности своей профессии, создал духи на индивидуальном свидании, потренировался с девушками в спортзале и сделал выбор на церемонии роз.
Как прошел третий выпуск Холостяка 14 с Тарасом Цымбалюком и кто покинул проект — читайте далее в материале.
Как прошел 3 выпуск Холостяк 14 сезон от 31.10.2025
На предыдущей церемонии Тарас Цымбалюк не дал розы Софии, Яне и Анастасии, поэтому именно их он пригласил на групповое свидание. Холостяк позвал девушек на премьеру спектакля со своим участием.
Во время свидания Тарас поближе познакомился с девушками, узнал, чем они занимаются, а также предложил им сыграть небольшие актерские этюды.
К встрече также присоединились друзья Цымбалюка — актриса Наталья Денисенко и певица Злата Огневич. Они пообщались с девушками и рассказали им больше об особенностях профессии Холостяка, которая иногда предполагает игру в интимных сценах, поцелуи и откровенность.
В конце свидания Тарас вручил розу Анастасии, отметив, что ему интересно ее узнавать.
Следующей на свидание с Тарасом пошла Дарья. Они отправились в парфюмерную студию, где создавали ароматы друг для друга с завязанными глазами.
В конце свидания Холостяк подарил Дарье розу и признался, что встреча с ней оставила приятный след.
На следующий день Тарас неожиданно посетил дом, в котором поселились девушки, и предложил им пойти на свидание без подготовки и долгих сборов. Вызов приняли Ирина, Оля и Виктория.
Вместе они отправились на тренировку, а затем на бранч, где Тарас смог лично пообщаться с каждой девушкой.
В итоге, розу от Цымбалюка получила Ирина, разговор с которой, по словам Холостяка, был комфортным и расслабил его.
Кто покинул Холостяк 14 в третьем выпуске
Не дождавшись церемонии роз, Мисс Украина 2023 София самостоятельно покинула проект. Такое решение она приняла после конфликта с девушками, который вспыхнул в доме. Тараса такой шаг Софии откровенно удивил, ведь он не был к этому готов.
Во время самой церемонии роз Тарас решил попрощаться с Николеттой. По словам Холостяка, разговор с девушкой у него “не клеился”, поэтому он понял, что продолжать общение не имеет смысла.
Также розу от Цымбалюка не получила Виктория. Тарас осознал, что они с ней абсолютно разные.
Таким образом, в 3 выпуске Холостяка 14 от 31.10.2025 года проект покинули Николетта Бирюкова, Виктория Крылас и София Шамия.