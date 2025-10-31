В пятницу, 31 октября, на телеканале СТБ состоялся показ третьего выпуска романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

На этой неделе актер показал героиням особенности своей профессии, создал духи на индивидуальном свидании, потренировался с девушками в спортзале и сделал выбор на церемонии роз.

Как прошел третий выпуск Холостяка 14 с Тарасом Цымбалюком и кто покинул проект — читайте далее в материале.

Как прошел 3 выпуск Холостяк 14 сезон от 31.10.2025

На предыдущей церемонии Тарас Цымбалюк не дал розы Софии, Яне и Анастасии, поэтому именно их он пригласил на групповое свидание. Холостяк позвал девушек на премьеру спектакля со своим участием.

Во время свидания Тарас поближе познакомился с девушками, узнал, чем они занимаются, а также предложил им сыграть небольшие актерские этюды.

К встрече также присоединились друзья Цымбалюка — актриса Наталья Денисенко и певица Злата Огневич. Они пообщались с девушками и рассказали им больше об особенностях профессии Холостяка, которая иногда предполагает игру в интимных сценах, поцелуи и откровенность.

В конце свидания Тарас вручил розу Анастасии, отметив, что ему интересно ее узнавать.

Следующей на свидание с Тарасом пошла Дарья. Они отправились в парфюмерную студию, где создавали ароматы друг для друга с завязанными глазами.

В конце свидания Холостяк подарил Дарье розу и признался, что встреча с ней оставила приятный след.

На следующий день Тарас неожиданно посетил дом, в котором поселились девушки, и предложил им пойти на свидание без подготовки и долгих сборов. Вызов приняли Ирина, Оля и Виктория.

Вместе они отправились на тренировку, а затем на бранч, где Тарас смог лично пообщаться с каждой девушкой.

В итоге, розу от Цымбалюка получила Ирина, разговор с которой, по словам Холостяка, был комфортным и расслабил его.

Кто покинул Холостяк 14 в третьем выпуске

Не дождавшись церемонии роз, Мисс Украина 2023 София самостоятельно покинула проект. Такое решение она приняла после конфликта с девушками, который вспыхнул в доме. Тараса такой шаг Софии откровенно удивил, ведь он не был к этому готов.

Во время самой церемонии роз Тарас решил попрощаться с Николеттой. По словам Холостяка, разговор с девушкой у него “не клеился”, поэтому он понял, что продолжать общение не имеет смысла.

Также розу от Цымбалюка не получила Виктория. Тарас осознал, что они с ней абсолютно разные.

Таким образом, в 3 выпуске Холостяка 14 от 31.10.2025 года проект покинули Николетта Бирюкова, Виктория Крылас и София Шамия.

