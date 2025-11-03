Українські стримінгові платформи прибрали фільми та серіали за участю російського актора Юрія Колокольнікова.

Через це на сервісах стали недоступними четвертий сезон Гри престолів, третій сезон Білого Лотоса, фільми Тенет і Крейвен-мисливець.

Чому 4 сезон Гри престолів недоступний в Україні

Стримінгові платформи виконали рішення Міністерства культури, яке 21 серпня внесло Юрія Колокольнікова до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення ухвалили на підставі звернення СБУ.

Причиною стало те, що актор популяризує кремлівську пропаганду та бере участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету РФ.

Наразі контент з Юрієм Колокольніковим, зокрема 4 сезон популярного серіалу Гра престолів, недоступний в Україні на таких стримінгових сервісах, як Київстар ТБ, Megogo та HBO Max.

Держкіно повідомило, що надіслало дистриб’юторам і медіагрупам приписи щодо зняття контенту із Колокольніковим з ефірів та бібліотек сервісів.

Крім того, відомство веде перемовини з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до проєктів з актором-росіянином для українських користувачів на інших платформах.

Нагадаємо, що Юрій Колокольніков народився 15 грудня 1980 року в Москві, має подвійне громадянство Росії та Канади.

Актор прославився завдяки участі у міжнародних проєктах. Знімався у серіалах Гра престолів, Американці, фільмах Хантер-Кіллер, Тілоохоронець кілера, Тенет, Шестеро поза законом.

У 2024 році Колокольніков зіграв у стрічці Пірати галактики Барракуда, виробництво якого підтримало Міністерство культури РФ. Також він виконав головну роль у російському фільмі Останній Ронін. Актор жодного разу не висловлювався про війну в Україні.

