Певица Наталья Могилевская поделилась планами на Новый год. Артистка впервые с начала полномасштабного вторжения планирует отдых за границей вместе с мужем Валентином и детьми.

Могилевская раскрыла планы на отпуск

По словам звезды, этот отдых будет особенным, ведь они встретятся со старшей дочерью Валентина и ее сыном.

– Мы планируем доехать до Варшавы. У нас это будет первый выезд за границу, потому что мой муж не видел три года внука, и мы все хотим поехать в теплую страну, где он живет с его дочерью от первого брака. Невероятно прекрасный Яшка, который такого же возраста, как наша Сонька, – рассказала певица.

Наталья добавила, что декабрь у нее очень насыщенный – все концертные даты расписаны, поэтому она уже мечтает о покое и возможности побыть с семьей.

Впрочем, в отпуске Могилевская не планирует слишком расслабляться и даже берет с собой в поездку личного тренера.

– Чтобы на вторую половину тура я влезла в те костюмы. Я серьезно – со мной едет тренер. Поэтому никаких ужинов – только обеды, – пошутила певица.

Несмотря на то, что Наталья Могилевская часто делится в соцсетях семейными событиями, лица дочерей и мужа она до сих пор скрывает. Известно, что официально отношения пара еще не узаконила – Могилевская с любимым решила отложить свадьбу из-за полномасштабной войны.

