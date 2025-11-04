Співачка Наталія Могилевська поділилася планами на Новий рік. Артистка вперше з початку повномасштабного вторгнення планує відпочинок за кордоном разом із чоловіком Валентином і дітьми.

Могилевська розкрила плани на відпустку

За словами зірки, цей відпочинок буде особливим, адже вони зустрінуться зі старшою донькою Валентина та її сином.

– Ми плануємо доїхати до Варшави. В нас це буде перший виїзд за кордон, бо мій чоловік не бачив три роки онука, і ми всі хочемо поїхати в теплу країну, де він живе з його донькою від першого шлюбу. Неймовірний прекрасний Яшка, який такого самого віку, як наша Сонька, – розповіла співачка.

Наталія додала, що грудень у неї надзвичайно насичений – усі концертні дати розписані, тому вона вже мріє про спокій і можливість побути із родиною.

Втім, у відпустці Могилевська не планує дуже розслаблятися і навіть бере із собою в поїздку особистого тренера.

– Щоб на другу половину туру я влізла в ті костюми. Я серйозно – зі мною їде тренер. Тому жодних вечерь – тільки обіди, – пожартувала співачка.

Попри те, що Наталія Могилевська часто ділиться в соцмережах сімейними подіями, обличчя доньок та чоловіка вона досі приховує. Відомо, що офіційно стосунки пара ще не узаконила – Могилевська з коханим вирішила відкласти весілля через повномасштабну війну.

