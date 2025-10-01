Американская гильдия киноактеров SAG-AFTRA обнародовала официальное заявление с осуждением Тилли Норвуд – актрисы, сгенерированной искусственным интеллектом, которая в последнее время вызвала споры в индустрии.

Так профсоюз отреагировал на сообщение нидерландской продюсерши Элин Ван дер Велден, которая сообщила о заинтересованности нескольких агентов в сотрудничестве с ее проектом.

Гильдия актеров против Тилли Норвуд

В своем заявлении организация подчеркнула, что творчество должно оставаться человекоцентричным и что “решительно выступает против замены живых исполнителей синтетическими”.

– Чтобы было понятно: Тилли Норвуд – это не актриса. Это персонаж, созданный компьютерной программой, обученной на работе множества профессиональных исполнителей без их разрешения или вознаграждения. Она не имеет жизненного опыта, не обладает эмоциями, и, как мы видим, зрители не заинтересованы в оторванном от человеческого опыта искусственном контенте, – говорится в заявлении SAG-AFTRA.

Гильдия также предупредила кинокомпании, что использование “синтетических актеров” возможно только при соблюдении контрактных обязательств – уведомлением профсоюза и проведением переговоров.

Ответ продюсерши Тилли Норвуд

Несмотря на волну критики, Элин Ван дер Велден, чья студия Particle6 создала Тилли и даже завела ей соцсети, встала на защиту своего проекта. Она назвала персонаж “творческой работой” и “художественным произведением”, а не конкурентом живым актерам.

– Я вижу в ИИ не замену для людей, а новый инструмент, новую кисть. Как анимация, куклы или CGI открыли новые возможности, не отняв у живых актеров место, так и ИИ позволяет по-другому представлять и строить истории», — пояснила она.

Появление “актрисы” Тилли уже вызвало волну возмущения и среди знаменитостей. Против такой “коллеги” высказались Вупи Голдберг, Эмили Блант и другие актрисы. В частности, звезда Оппенгеймера призвала агентства не подписывать контракты с такими проектами.

Фото: Тилли Норвуд

Источник : Variety

