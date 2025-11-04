Вперше в історії до американського радіочарту Billboard Adult R&B Airplay увійшов виконавець, створений штучним інтелектом.

На 30-й позиції дебютувала пісня How Was I Supposed to Know? у виконанні ШІ-артистки Xania Monet.

ШІ-співачка вперше потрапила до Billboard

Xania Monet (Заная Моне) – проєкт поетеси Теліші Джонс. За даними аналітиків Luminate, у період із 17 по 23 жовтня кількість ефірів треку зросла на 28%. Згідно з Mediabase, пісню ставили 15 із 57 радіостанцій, що формують рейтинг Adult R&B Airplay.

Трек спочатку набув популярності у TikTok і соцмережах, після чого очолив чарт R&B Digital Song Sales 20 вересня та посів 20-те місце у Hot R&B Songs.

Поява Xania Monet у чартах Billboard викликала жваві обговорення – проти участі штучних артистів у музичній індустрії публічно висловилися співачки SZA та Kehlani.

Що каже команда ШІ-артистки

Менеджер Xania Monet Ромел Мерфі пояснив, що команда вирішила просувати пісню традиційним способом – через радіо.

– Її пісня знаходить відгук у слухачів. Ми просто хочемо, щоб її почули якомога більше людей. Наша мета – зростати, будувати зв’язок і, зрештою, дійти до першого місця, – сказав він.

Успіх ШІ-виконавиці збігся з іншою перемогою технологій у чартах Billboard. Вигаданий дівочий гурт Huntr/x (Хантрикс) з мультфільму Кейпоп-мисливиці на демонів цього року двічі підіймався на вершину головного альбомного рейтингу Billboard 200 та кілька тижнів утримував лідерство.

Фото: скриншот з відео Xania Monet

Джерело : Billboard

