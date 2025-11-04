Звезда театра и кино Остап Ступка откровенно рассказал о своих мыслях после громкой аварии, в которую он попал в нетрезвом состоянии.

Актер поделился, как ему удалось пережить тот сложный период.

Остап Ступка о состоянии после ДТП

Артист назвал тот случай “фатальной ошибкой”, которая оставила глубокий след в его жизни.

– Это не просто ошибка. Это фатальная ошибка. Но нельзя впадать в депрессию, потому что настроение тогда было, мягко говоря, невеселым, а сделать все, что от тебя зависит, для человека, который пострадал, – прокомментировал Ступка.

Актер также вспомнил, как воспринимал волну критики и осуждения, которые обрушились на него после инцидента. Он даже хотел извиниться перед публикой, которая пришла на спектакль, в котором ему пришлось играть после инцидента.

– Я встретился с режиссером спектакля и сказал, что у меня есть такая мысль, что мне нужно это сказать зрителям, на что он ответил: “Ни в коем случае. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Играйте спектакль”. Хорошо, я сыграл спектакль, и мне несут цветы, и я в ах*ре, – поделился актер.

Он также заверил, что, несмотря на слухи, не имеет зависимости от алкоголя, хотя и может позволить себе “хорошенько выпить”.

Напомним, что в ноябре 2023 года Голосеевский райсуд признал Остапа Ступку виновным в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ему дали 3 года ограничения свободы и на 8 лет лишили водительских прав.

