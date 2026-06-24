Атака на Запорожье: есть раненые, среди них – 14-летний ребенок
- Россия атаковала Запорожье 24 июня, в результате чего ранения получили шесть человек.
- По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, из-за обстрела повреждены автомобили и неработающее заведение питания.
- Среди пострадавших есть 14-летняя девушка, которой оказывают медицинскую помощь.
Россия атаковала Запорожье, в результате чего шесть человек получили ранения.
Атака на Запорожье 24 июня: что известно
О последствиях вражеской атаки на Запорожье рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, из-за российских обстрелов были повреждены ныне не функционирующие автомобили и заведение питания.
– Дым, который видят запорожцы – последствия вражеской атаки. Ранена 14-летняя девочка. Ей оказывают медицинскую помощь, – написал он в Telegram.
Всего в результате атаки на Запорожье пострадали 6 человек.
Ранее Иван Федоров информировал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области, а также об угрозе вражеских дронов.
Напомним, что ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела произошло несколько пожаров.
В Запорожье поврежден частный жилой дом и автозаправочная станция. Ранения получила 23-летняя женщина. Ей была оказана вся необходимая помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Иван Федоров