Россия атаковала Запорожье, в результате чего шесть человек получили ранения.

Атака на Запорожье 24 июня: что известно

О последствиях вражеской атаки на Запорожье рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, из-за российских обстрелов были повреждены ныне не функционирующие автомобили и заведение питания.

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– Дым, который видят запорожцы – последствия вражеской атаки. Ранена 14-летняя девочка. Ей оказывают медицинскую помощь, – написал он в Telegram.

Всего в результате атаки на Запорожье пострадали 6 человек.

Ранее Иван Федоров информировал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области, а также об угрозе вражеских дронов.

Напомним, что ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела произошло несколько пожаров.

В Запорожье поврежден частный жилой дом и автозаправочная станция. Ранения получила 23-летняя женщина. Ей была оказана вся необходимая помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

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