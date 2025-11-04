Зірка театру та кіно Остап Ступка відверто розповів про свої думки після гучної аварії, у яку він потрапив у нетверезому стані.

Актор поділився, як йому вдалося пережити той складний період.

Остап Ступка про стан після ДТП

Артист назвав той випадок “фатальною помилкою”, яка залишила глибокий слід у його житті.

– Це не просто помилка. Це фатальна помилка. Але треба не впадати в депресію, бо настрій тоді був, м’яко кажучи, невеселий, а зробити все, що від тебе залежить, для людини, яка постраждала, – прокоментував Ступка.

Актор також пригадав, як сприймав хвилю критики та осуду, що посипалися на нього після інциденту. Він навіть хотів перепросити перед публікою, що прийшла на виставу, у якій йому довелося грати після інциденту.

– Я з режисером вистави зустрівся і сказав, що в мене є така думка, що мені треба це сказати глядачам, на що він відповів: “У жодному разі. Котлети окремо, мухи окремо. Грайте виставу”. Добре, я зіграв виставу і мені виносять квіти, і я в ах*рі, – поділився актор.

Він також запевнив, що попри чутки не має залежності від алкоголю, хоча й може дозволити собі “добряче випити”.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Голосіївський райсуд визнав Остапа Ступку винним у ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Йому дали 3 роки обмеження волі та на 8 років позбавили водійських прав.

