Треба не впадати в депресію: Остап Ступка розповів про життя після резонансної аварії
Зірка театру та кіно Остап Ступка відверто розповів про свої думки після гучної аварії, у яку він потрапив у нетверезому стані.
Актор поділився, як йому вдалося пережити той складний період.
Остап Ступка про стан після ДТП
Артист назвав той випадок “фатальною помилкою”, яка залишила глибокий слід у його житті.
– Це не просто помилка. Це фатальна помилка. Але треба не впадати в депресію, бо настрій тоді був, м’яко кажучи, невеселий, а зробити все, що від тебе залежить, для людини, яка постраждала, – прокоментував Ступка.
Актор також пригадав, як сприймав хвилю критики та осуду, що посипалися на нього після інциденту. Він навіть хотів перепросити перед публікою, що прийшла на виставу, у якій йому довелося грати після інциденту.
– Я з режисером вистави зустрівся і сказав, що в мене є така думка, що мені треба це сказати глядачам, на що він відповів: “У жодному разі. Котлети окремо, мухи окремо. Грайте виставу”. Добре, я зіграв виставу і мені виносять квіти, і я в ах*рі, – поділився актор.
Він також запевнив, що попри чутки не має залежності від алкоголю, хоча й може дозволити собі “добряче випити”.
Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Голосіївський райсуд визнав Остапа Ступку винним у ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Йому дали 3 роки обмеження волі та на 8 років позбавили водійських прав.
Фото: скриншот з інтервʼю