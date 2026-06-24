Западную Европу накрыла аномальная жара, которая бьет рекорды, повлекла смерть десятков человек. В ряде стран Европы пришлось закрыть школы, возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает Reuters.

Европу накрыла аномальная жара: ситуация во Франции

По информации издания, недавно во Франции зафиксировали температурный рекорд – самый жаркий день с начала ведения наблюдений почти 80 лет назад. Там возникли перебои электроснабжения в северо-западном регионе Бретань.

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Во Франции местами зафиксированная температура достигла пика в 44,3°C. По меньшей мере 48 человек погибли во Франции. Среди них – двое маленьких детей, погибших от жары в автомобиле, сообщили местные власти.

Министерство здравоохранения Италии объявило самый высокий уровень опасности из-за жары для 16 городов, в частности, Флоренции, Милана, Рима, Турина и Вероны.

Атомные электростанции, обеспечивающие большую часть электроэнергии во Франции, сократили производство примерно на 7%, поскольку высокие температуры ограничили доступ к охлаждающей воде.

Французский сельскохозяйственный кооператив заявил, что фермеры вводят ночные смены для уборки, чтобы защитить работников от жары и поля от риска пожаров.

Аномальная жара унесла жизни сотен тысяч птиц на птицефермах во французском Бретане и Пеи-де-ла-Луаре, сообщили местные сельскохозяйственные организации. Мертвых птиц похоронят только после технических и экологических проверок.

Аномальная жара в Европе: что происходит в других странах

В Великобритании метеорологическая служба опубликовала второе в истории предупреждение об экстремальной жаре. Сотни школ остались закрытыми или закрылись досрочно, поскольку высокие температуры могут подвергать опасности даже здоровых людей.

Двое пожилых людей погибли от теплового удара в Испании, где с выходных наблюдались превышавшие 40°C экстремальные температуры. Сейчас температура там начала снижаться после того, как понедельник и вторник стали самыми жаркими днями за всю историю наблюдений, сообщило национальное метеорологическое агентство AEMET.

Согласно данным Reuters Climate Monitor, редкое погодное явление, известное как блок Омега, повлекло за собой рекордные температуры по всей Европе, превышающие норму на 18°C.

Метеорологическое агентство Meteo-France заявило, что условия сравнимы с жарой в августе 2003 года, которая длилась 16 дней и повлекла, по разным оценкам, около 80 тыс. смертей по всей Европе.

По всей территории Нидерландов объявили предупреждение об экстремальной жаре. Там отменили спортивные соревнования на свежем воздухе, ограничили движение общественного транспорта, сократили количество уроков или закрыли школы, поскольку ожидалось повышение температуры до 36°C.

По словам метеорологов, в Италии ожидается усиление жары, особенно в центральных и северных регионах. Вероятно, пик жаркой погоды состоится между воскресеньем и понедельником.

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