В июле 2026 года в Украине продолжают действовать государственные социальные выплаты для семей с детьми. Их размеры зависят от вида пособия, возраста ребенка, статуса семьи и показателей, заложенных в госбюджете на 2026 год.

В частности, прожиточный минимум на одного человека составляет 3 209 грн, для детей до 6 лет — 2 817 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн.

Социальные выплаты на детей с 1 июля 2026 года

После рождения ребенка семья может получить единовременную государственную помощь в размере 50 тыс. грн.

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Кроме того, в 2026 году предусмотрена ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения им одного года. Ее размер составляет 7 тыс. грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью такая помощь выше — 10 500 грн ежемесячно.

Отдельная поддержка предназначена для незастрахованных беременных женщин. Пособие по беременности и родам предоставляется за 70 календарных дней до родов и 56 дней после них. Если роды были осложнены или родились двое или более детей, послеродовой период увеличивается до 70 дней.

Для женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, продолжительность периода, за который назначается выплата, составляет 180 календарных дней.

В июле также остается действующей программа Пакунок малюка. Родители могут получить пособие в натуральной форме или оформить денежную компенсацию.

В 2026 году ее сумма составляет 8 451 грн, что равняется трем прожиточным минимумам для детей до 6 лет. Подать заявление на компенсацию можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Продолжает действовать и программа єЯсла. Она рассчитана на родителей или законных представителей, которые возвращаются к работе после того, как ребенку исполнился год. Размер пособия составляет 8 тыс. грн в месяц. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная выплата – 12 тыс. грн ежемесячно.

Такую помощь назначают с месяца, наступающего после достижения ребенком одного года. Получать его можно до трехлетнего возраста ребенка.

Помощь одиноким матерям в июле 2026 года по-прежнему определяется с учетом дохода семьи. Максимальная сумма зависит от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста: для детей до 6 лет он составляет 2 817 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн.

Минимальный гарантированный размер алиментов в 2026 году составляет 1 408,50 грн для детей до 6 лет и 1 756 грн для детей от 6 до 18 лет. Максимальная сумма может достигать 28 170 грн и 35 120 грн соответственно.

Помощь на детей могут также получать опекуны и попечители. Ее размер составляет 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Если у ребенка есть инвалидность, выплата увеличивается до 3,5 прожиточного минимума.

Если ребенок уже получает пенсию, алименты, стипендию или другие виды пособия, государство выплачивает разницу между установленным размером поддержки и фактически полученными суммами.

Социальная помощь детям с инвалидностью в 2026 году начинается с 1 816,50 грн. Окончательный размер зависит от возраста ребенка, группы инвалидности и необходимости постоянного ухода.

Для многодетных семей в июле сохраняется ежемесячная выплата в размере 2 100 грн. Она назначается на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шестилетнего возраста.

Отдельный вид поддержки предусмотрен для детей из внутренне перемещенных лиц. Пособие на проживание для них составляет 3 тыс. грн в месяц. В 2026 году для части семей правила получения таких выплат обновили: помощь детям может назначаться независимо от дохода родителей, если семья отвечает другим условиям программы.

Также в 2026 году продолжает действовать программа Муниципальная няня. Она предусматривает компенсацию расходов на услуги няни для отдельных категорий семей. Размер компенсации рассчитывается с учетом минимальной почасовой зарплаты.

Кроме того, государство предусматривает единовременную выплату в размере 50 тыс. грн на каждого ребенка, который вернулся с временно оккупированных территорий или после депортации.

В конце июня появилась отдельная программа Пакунок школяра — 5 тыс. грн для первоклассников. Первые выплаты поступят уже в июле-августе — средства предназначены для приобретения необходимых школьных принадлежностей, одежды и обуви.

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