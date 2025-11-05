Roxolana родила дочь – первое фото и имя ребенка
Певица Roxolana (настоящее имя – Роксолана Сирота) впервые стала мамой. Радостной новостью артистка поделилась в соцсетях.
Roxolana родила первенца
На своей странице в Instagram 28-летняя певица поделилась нежным фото из палаты в роддоме.
На снимке она держит на руках новорожденную дочь. На нем можно разглядеть профиль малышки и темные волосы. В посте артистка рассекретила имя ребенка.
– Добро пожаловать, София, – прокомментировала счастливое событие мать.
Пока других подробностей о родах или дочери Roxolana не раскрыла. В комментариях с рождением первенца ее успели поздравить многие звездные подписчики, среди которых Надя Дорофеева, Дмитрий Монатик, Светлана Тарабарова, Даша Астафьева, Алан Бадоев и другие.
- Фантастическая новость! Поздравляем вас, невероятные девушки, – написала жена Монатика Ирина.
- Боже-е-е, я вас поздравляю! – порадовалась новостью блогер Даша Квиatkova.
- А-а-а! Какое счастье! Красавицы! Поздравляю, – прокомментировала событие певица Джамала.
- Поздравляю! Пусть София растет самой счастливой девочкой, – пожелала жена Анатолича, пиарщица Юла.
Напомним, что о беременности Roxolana рассказала в конце июля. Певица до этого дня держала в секрете пол ребенка.
В целом артистка не афиширует личную жизнь, однако известно, что она замужем. В сети появлялись предположения, что ее мужем является сын бывшего сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко. Эти слухи певица не комментировала.