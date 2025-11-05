Певица Roxolana (настоящее имя – Роксолана Сирота) впервые стала мамой. Радостной новостью артистка поделилась в соцсетях.

Roxolana родила первенца

На своей странице в Instagram 28-летняя певица поделилась нежным фото из палаты в роддоме.

На снимке она держит на руках новорожденную дочь. На нем можно разглядеть профиль малышки и темные волосы. В посте артистка рассекретила имя ребенка.

– Добро пожаловать, София, – прокомментировала счастливое событие мать.

Пока других подробностей о родах или дочери Roxolana не раскрыла. В комментариях с рождением первенца ее успели поздравить многие звездные подписчики, среди которых Надя Дорофеева, Дмитрий Монатик, Светлана Тарабарова, Даша Астафьева, Алан Бадоев и другие.

Фантастическая новость! Поздравляем вас, невероятные девушки, – написала жена Монатика Ирина.

Боже-е-е, я вас поздравляю! – порадовалась новостью блогер Даша Квиatkova.

А-а-а! Какое счастье! Красавицы! Поздравляю, – прокомментировала событие певица Джамала.

Поздравляю! Пусть София растет самой счастливой девочкой, – пожелала жена Анатолича, пиарщица Юла.

Напомним, что о беременности Roxolana рассказала в конце июля. Певица до этого дня держала в секрете пол ребенка.

В целом артистка не афиширует личную жизнь, однако известно, что она замужем. В сети появлялись предположения, что ее мужем является сын бывшего сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко. Эти слухи певица не комментировала.

