Украинская певица Roxolana (Роксолана Сирота) поделилась откровенными подробностями о своем состоянии во время беременности и подготовке к рождению первенца.

Roxolana о беременности

Артистка пока не раскрывает, кого ждет, но призналась, что начало беременности было очень тяжелым.

– Это был ужасный период. У меня был действительно очень сильный токсикоз. Я выпала из жизни на три месяца, хотя я пыталась что-то делать. И у нас даже где-то были какие-то съемки, походы на радио, но это было все очень сложно, – вспомнила певица.

Сейчас Roxolana чувствует себя настолько хорошо, что не только выходит на сцену, но и энергично танцует. Врач заверила будущую маму, что она может быть активной до последнего дня перед родами, если нет никаких противопоказаний. Поэтому певица пользуется этим моментом.

Roxolana о родах

Сейчас артистка активно занимается спортом и планирует, если получится по графику, пойти на курсы подготовки к родам. Рожать Roxolana пока планирует сама – без партнера.

– Что-то я так подумала, ну, работает женщина, что там делать мужчине? Но я еще послушаю других женщин, которые мне дадут советы, врачей и, наверное, уже на месте решу, – поразмыслила певица.

Напомним, что Roxolana не спешила раскрывать, что беременна. Рассказать о состоянии публично решила из-за жары – уже не могла скрывать животик под оверсайзом.

О беременности артистка официально сообщила 30 июля в день своего рождения, когда ей исполнилось 28 лет.

Личные отношения Roxolana не комментирует. Известно, что она замужем, однако имя ее мужа не раскрывает. В сети предполагают, что избранником певицы является сын бывшего сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко, однако сама артистка на эти слухи не реагирует.

Источник : Люкс ФМ

