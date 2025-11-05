Співачка Roxolana (справжнє ім’я – Роксолана Сирота) вперше стала мамою. Радісною новиною артистка поділилася у соцмережах.

Roxolana народила первістка

На своїй сторінці в Instagram 28-річна співачка поділилася ніжним фото з палати у пологовому будинку.

На знімку вона тримає на руках новонароджену донечку. На ньому можна розгледіти профіль маленької та темне волосся. У пості артистка розсекретила імʼя дитини.

– Ласкаво просимо, Софіє, – прокоментувала щасливу подію мати.

Наразі інших подробиць про пологи чи доньку Roxolana не розкрила. В коментарях з народження первістка її встигли привітати чимало зіркових підписників, серед яких Надя Дорофєєва, Дмитро Монатик, Світлана Тарабарова, Даша Астафʼєва, Алан бадоєв та інші.

Фантастична новина! Вітаємо вас, неймовірні дівчата, – написала дружина Монатика Ірина.

Бозе-е-е, я вас вітаю! – потішилася новиною блогерка Даша Квіткова.

А-а-а! Яке щастя! Красуні! Вітаю, – прокоментувала подію співачка Джамала.

Вітаю! Нехай росте Софія найщасливішою дівчинкою, – побажала дружина Анатоліча, піарниця Юла.

Нагадаємо, що про вагітність Roxolana розповіла наприкінці липня. Співачка до цього дня тримала в секреті стать дитини.

Загалом артистка не афішує особисте життя, однак відомо, що вона заміжня. У мережі з’являлися припущення, що її чоловіком є син колишнього співголови забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Ці чутки співачка не коментувала.

