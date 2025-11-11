Южнокорейский актер О Йон Су, известный по роли игрока 001 в первом сезоне сериала Игра в кальмара, оправдан судом по делу о сексуальных домогательствах.

Суд отменил приговор О Йон Су

Ранее актера обвинили в том, что в 2017 году дважды обнял и поцеловал женщину против ее воли. В 2022 году против него выдвинули официальные обвинения, а в 2024-м признали виновным и приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно. Однако артист подал апелляцию.

Во вторник, 11 ноября, суд в городе Сувон отменил приговор, отметив, что 81-летний Йон Су прошел курсы по предотвращению сексуального насилия, а воспоминания потерпевшей могли “исказиться со временем”.

– Есть сомнение, действительно ли обвиняемый совершил нападение. Когда существует сомнение, подсудимый должен получить право на презумпцию невиновности, – говорится в решении.

В то же время суд добавил, что нельзя полностью исключать возможность содеянного, ведь актер ранее извинился перед женщиной.

Реакция потерпевшей и актера

Напомним, что инцидент произошел во время театральных гастролей в 2017 году. Потерпевшая подала жалобу в 2021-м, но тогда дело закрыли. Впоследствии его возобновили по требованию заявительницы.

Женщина раскритиковала решение суда об отмене приговора, заявив, что оно не сотрет пережитую боль:

– Несмотря на сегодняшний приговор, я и впредь буду говорить правду до самого конца, – подчеркнула она в заявлении через организацию Womenlink.

Правозащитницы также выразили возмущение, заявив, что это решение “снова скрывает случаи сексуального насилия в театральной среде”.

Пока неизвестно, будет ли прокуратура подавать апелляцию. Между тем сам О Йон Су поблагодарил судей за мудрый вердикт”.

Источник : BBC

