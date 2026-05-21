Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки: Мы вышиваем судьбу независимо
В День вышиванки президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление, в котором поблагодарил украинцев за силу, стойкость и ежедневную борьбу за независимость государства.
Об этом глава государства написал в Telegram.
Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки
В своем обращении президент подчеркнул, что вышиванка является не только символом украинской культуры, но и отражением современной борьбы украинцев.
— Веками нас завораживал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом, — написал Зеленский.
Президент отметил, что украинцы ежедневно “вышивают” свою судьбу, защищая страну, восстанавливая разрушенные города, леча раны и обучая детей.
— Мы сохраняем память и строим будущее, — добавил глава государства.
В конце обращения Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.
— С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо! — подчеркнул президент.
Ежегодно в третий четверг мая украинцы во всем мире отмечают День вышиванки — праздник, который символизирует национальное единство, традиции и культурное наследие.
В 2026 году День вышиванки приходится на 21 мая. В этот день украинцы надевают вышиванки на работу, учебу или прогулки, демонстрируя уважение к своим традициям и любовь к родной культуре.
Фото: Telegram президента Украины