В День вышиванки президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление, в котором поблагодарил украинцев за силу, стойкость и ежедневную борьбу за независимость государства.

Об этом глава государства написал в Telegram.

Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

В своем обращении президент подчеркнул, что вышиванка является не только символом украинской культуры, но и отражением современной борьбы украинцев.

— Веками нас завораживал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим — своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом, — написал Зеленский.

Президент отметил, что украинцы ежедневно “вышивают” свою судьбу, защищая страну, восстанавливая разрушенные города, леча раны и обучая детей.

— Мы сохраняем память и строим будущее, — добавил глава государства.

В конце обращения Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.

— С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо! — подчеркнул президент.

Ежегодно в третий четверг мая украинцы во всем мире отмечают День вышиванки — праздник, который символизирует национальное единство, традиции и культурное наследие.

В 2026 году День вышиванки приходится на 21 мая. В этот день украинцы надевают вышиванки на работу, учебу или прогулки, демонстрируя уважение к своим традициям и любовь к родной культуре.

Фото: Telegram президента Украины

