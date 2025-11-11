Південнокорейський актор О Йон Су, відомий за роллю гравця 001 в першому сезоні серіалу Гра в кальмара, виправданий судом у справі про сексуальні домагання.

Суд скасував вирок О Йон Су

Раніше актора звинуватили у тому, що 2017 року двічі обійняв і поцілував жінку проти її волі. У 2022 році проти нього висунули офіційні обвинувачення, а у 2024-му визнали винним і засудили до восьми місяців позбавлення волі умовно. Проте, артист подав апеляцію.

У вівторок, 11 листопада, суд у місті Сувон скасував вирок, зазначивши, що 81-річний Йон Су пройшов курси із запобігання сексуальному насильству, а спогади потерпілої могли “спотворитися з часом”.

Зараз дивляться

– Є сумнів, чи справді обвинувачений вчинив напад. Коли існує сумнів, підсудний має отримати право на презумпцію невинуватості, – йдеться у рішенні.

Водночас суд додав, що не можна повністю виключати можливість скоєного, адже актор раніше перепросив перед жінкою.

Реакція потерпілої та актора

Нагадаємо, що інцидент стався під час театральних гастролей 2017 року. Потерпіла подала скаргу в 2021-му, але тоді справу закрили. Згодом її поновили на вимогу заявниці.

Жінка розкритикувала рішення суду про скасування вироку, заявивши, що воно не зітре пережитого болю:

– Попри сьогоднішній вирок, я й надалі говоритиму правду до самого кінця, – наголосила вона у заяві через організацію Womenlink.

Правозахисниці також висловили обурення, заявивши, що це рішення “знову приховує випадки сексуального насильства у театральному середовищі”.

Поки невідомо, чи подаватиме прокуратура апеляцію. Тим часом сам О Йон Су подякував суддям “за мудрий вердикт”.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.