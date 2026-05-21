В Самарской области вспыхнул Сызранский НПЗ, который входит в структуру Роснефти.

Атака дронов на Сызранский НПЗ: что известно

Как пишет ASTRA, в России НПЗ загорелся под утро. Сначала местные жители сообщали о работе ПВО, затем слышали взрывы.

В районе НПЗ виден столб черного дыма, о чем свидетельствуют видео и фото, опубликованные местными жителями.

Сначала сообщалось о задымлении на частном секторе, однако впоследствии местные написали, что горит именно установка по переработке нефти.

– В Самарской области действует режим Ковер. Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах, — в 4.30 написал в соцсетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который за час до этого сообщил о дроновой опасности.

Позже он сообщил о двух погибших, а также, что есть пострадавшие.

Сызранский НПЗ

Он находится в городе Сызрань Самарской области России и входит в структуру Роснефти. Сызранский НПЗ является одним из самых больших НПЗ в Поволжском регионе.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и не только. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине предприятие стало регулярной целью украинских дронов.

В частности, в августе, феврале и декабре 2025 года Сызранский НПЗ был атакован дронами. Это приводило к пожарам и длительным остановкам производства.

