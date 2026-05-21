Звезда сериала Возвращение Анастасия Пустовит сообщила о помолвке со своим возлюбленным-военным, с которым она встречается уже пять лет.

31-летняя актриса поделилась новым статусом в Instagram-сториз из поездки на Каннский кинофестиваль. На фото Пустовит позировала в образе total black, а на безымянном пальце можно было заметить кольцо.

— Отпуск и Канны прошли. Как и новый статус, — написала актриса.

Своего избранника актриса не показывает публично. Известно, что ее возлюбленный встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Анастасия рассказывала, что отношения на расстоянии даются им очень нелегко. По словам Пустовит, по возможности она старается приезжать к любимому, чтобы провести время вместе.

Знаменитость убеждена, что главное в отношениях — поддержка и диалог. По словам актрисы, ей повезло с партнером, который умеет слушать и говорить о важном.

Миссия Пустовит в Каннах

В рамках 79-го Каннского международного кинофестиваля Анастасия Пустовит представила фильм Весна режиссера Ростислава Кирпиченко.

Лента рассказывает о молодом священнике в оккупированном россиянами городке на юго-востоке Украины, который тайно возвращает тела погибших украинцев их семьям.

На премьере режиссер Ростислав Кирпиченко подчеркнул, что фильм является напоминанием о людях, которые остаются в оккупации, украинских военных и представителях киноиндустрии, погибших во время войны.

