Несмотря на пышную церемонию визита президента России Владимира Путина в Пекин, российский диктатор снова не смог убедить китайского лидера Си Цзиньпина подписать соглашение о строительстве нового крупного газопровода Сила Сибири-2.

Об этом пишут в WP.

Как Путин потерпел неудачу в переговорах по газопроводу Сила Сибири-2

Издание отмечает, что провал переговоров по строительству газопровода Сила Сибири-2 в очередной раз продемонстрировал рост зависимости России от Китая в плане продажи энергоносителей.

– В то же время лидеры, являющиеся древними союзниками, но также и неспокойными соседями, единодушно изображали себя стабилизирующими силами, стремящимися противостоять хаосу, развязанному Соединенными Штатами в последние месяцы, – подчеркнули журналисты.

Представители Китая и России так стремились изобразить единодушное партнерство против своевольных действий других стран, что Китай даже принял сторону России, призывая к искоренению того, что Москва называет “коренными причинами” своей войны против Украины.

Несмотря на согласованную демонстрацию сотрудничества и доброжелательности, между двумя странами сохраняется напряженность, поскольку Москва все больше зависит от Пекина по закупке российской энергии и поставкам китайских компонентов для поддержки войны против Украины.

Также существует глубокое недоверие между службами безопасности соседних стран, и Россия расследует, по меньшей мере, один случай вероятного шпионажа со стороны Китая, по словам западных чиновников, которые рассказали об этом на условиях анонимности.

Путин надеялся использовать визит, чтобы получить одобрение Си Цзиньпина относительно давнего предложения России по строительству трубопровода Сила Сибири-2, который мог бы ежегодно транспортировать 50 миллиардов кубических метров российского природного газа в Китай. Но эти усилия, похоже, потерпели неудачу.

Москва также все больше озабочена ролью Китая как основного поставщика компонентов для украинской индустрии беспилотников, что способствовало значительному наращиванию производства в течение последнего года даже несмотря на то, что Россия также зависит от этих поставок, говорят аналитики.

Почему упали акции Газпрома

Издание The Moscow Times отметило, что по завершении переговоров в Пекине без заключения соглашения по газопроводу Сила Сибири-2 акции Газпрома на Московской бирже просели на 3,5%.

Рынок показал, что капитализация компании за день сократилась на десятки миллиардов рублей из-за несбывшихся ожиданий инвесторов по поводу этой договоренности.

Весь российский фондовый рынок оказался под значительным давлением – также снизились акции нефтяных и газовых компаний, а индекс Мосбиржи завершил торги в минусе.

Напомним, перед встречей Си Цзиньпина с Путиным в Китае побывал с визитом американский лидер Дональд Трамп.

