Букеровскую премию 2025 года присудили венгерско-британскому писателю Дэвиду Солою за роман Плоть (Flesh).

Церемония вручения состоялась в Лондоне в ночь на 11 ноября. Трофей писателю вручила Саманта Харви, лауреат прошлогодней премии.

Дэвид Солой — лауреат Букеровской премии 2025

Шестая художественная книга Дэвида Солоя Плоть рассказывает о венгерском эмигранте Иштване, в чьей жизни начались различные проблемы из-за несчастного случая в детстве. По словам автора, он написал книгу о “современной Европе и культурных и экономических различиях”.

Члены жюри “никогда не читали ничего подобного”, сказал председатель жюри, ирландский драматург Родди Дойл, который выиграл премию в 1993 году.

— Это, во многом, мрачная книга, но читать ее — одно удовольствие, — подчеркнул Дойл.

Роман Плоть начинается с шокирующего инцидента, который происходит, когда Иштван живет с матерью в многоквартирном доме в Венгрии. Впоследствии главный герой проходит службу в армии, а затем переезжает в Лондон, где начинает работать на чрезвычайно богатых людей.

Написанный лаконичной прозой, роман исследует темы маскулинности, классовой принадлежности, миграции, травмы, секса и власти.

Решение о вручении премии Солою было “единогласным”, сказал Дойл. В состав жюри этого года также вошли актриса Сара Джессика Паркер, писатели Крис Пауэр, Айобами Адебайо и Кили Рейд.

Первое произведение Дэвида Солоя Лондон и юго-восток, вышедшее в 2009 году, получило британскую премию Бетти Траск за лучший дебютный роман.

В 2016 году его сборник рассказов Все, что составляет мужчину вошел в шорт-лист Букеровской премии. Солой также является автором романов Весна, Невинный и сборника рассказов Турбулентность.

