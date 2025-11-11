Букерівську премію 2025 року присудили угорсько-британському письменнику Девіду Солою за роман Плоть (Flesh).

Церемонія вручення відбулася в Лондоні у ніч на 11 листопада. Трофей письменнику вручила Саманта Гарві, лауреатка минулорічної премії.

Девід Солой – лауреат Букерівської премії 2025

Шоста художня книга Девіда Солоя Плоть розповідає про угорского емігранта Іштвана, в чиєму житті почалися різні проблеми через нещасний випадок у дитинстві. За словами автора, він написав книгу про “сучасну Європу та культурні й економічні відмінності”.

Зараз дивляться

Члени журі “ніколи не читали нічого подібного”, сказав голова журі, ірландський драматург Родді Дойл, який виграв премію в 1993 році.

– Це, багато в чому, похмура книга, але читати її – одне задоволення, – наголосив Дойл.

Роман Плоть починається з шокуючого інциденту, який відбувається, коли Іштван живе з матір’ю в багатоквартирному будинку в Угорщині. Згодом головний герой проходить службу в армії, а потім переїжджає до Лондона, де починає працювати на надзвичайно багатих людей.

Написаний лаконічною прозою, роман досліджує теми маскулінності, класової приналежності, міграції, травми, сексу та влади.

Рішення про вручення премії Солою було “одностайним”, сказав Дойл. До складу цьогорічного журі також увійшли акторка Сара Джессіка Паркер, письменники Кріс Пауер, Айобамі Адебайо та Кілі Рейд.

Перший твір Девіда Солоя Лондон і південний схід, який вийшов у 2009 році, отримав британську премію Бетті Траск за найкращий дебютний роман.

У 2016 році його збірка оповідань Все, що складає чоловіка увійшла до шорт-листа Букерівської премії. Солой також є автором романів Весна, Невинний і збірки оповідань Турбулентність.

Джерело : The Guardian

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.