MamaRika рассказала, как прошла операция и сколько продлится реабилитация. Певице потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за проблем с женским здоровьем.

MamaRika об операции

В сториз в Instagram исполнительница отметила, что операция прошла успешно и она уже вернулась домой.

MamaRika опровергла информацию, которая распространилась в сети, о том, что она якобы делала пластику.

— Операция была по женскому. Никаких пластических операций, как там пишут СМИ. Это все выдумки. Это экстренная операция, потому что было кровотечение последние несколько недель. Это серьезные вещи. Поэтому мне в срочном порядке сказали ложиться и все это пофиксировать, — поделилась певица.

По словам MamaRika, реабилитация после операции продлится до двух недель. Поэтому четыре концерта, которые были запланированы на этот период, перенесены на весну. Артистка объявила новые даты выступлений и добавила, что все билеты остаются действительными.

— Я уже через несколько дней планирую понемногу оживать, у меня будут съемки. Но постепенно, на это нужно время. Будьте отзывчивы, поймите меня. Ближайшие несколько недель я в лайт-режиме, — сказала MamaRika,

Ранее MamaRika признавалась, что проблемы со здоровьем дали о себе знать еще неделю назад, однако она проигнорировала их и продолжила работать. По словам певицы, она довела все до крайности.

