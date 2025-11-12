MamaRika розповіла, як минула операція та скільки триватиме реабілітація. Співачці знадобилося термінове хірургічне втручання через проблеми із жіночим здоров’ям.

MamaRika про операцію

У сториз в Instagram виконавиця зазначила, що операція пройшла успішно і вона вже повернулася додому.

MamaRika спростувала інформацію, яка поширилися в мережі, про те, що вона нібито робила пластику.

– Операція була по жіночому. Ніяких пластичних операцій, як там пишуть ЗМІ. То все вигадки. Це екстрена операція, тому що була кровотеча останні кілька тижнів. Це серйозні речі. Тому мені в терміновому порядку сказали лягати і все це пофіксити, – поділилася співачка.

За словами MamaRika, реабілітація після операції триватиме до двох тижнів. Тож чотири концерти, які були заплановані на цей період, перенесено на весну. Артистка оголосила нові дати виступів і додала, що всі квитки залишаються дійсними.

– Я вже за кілька днів планую потрошки оживати, у мене будуть зйомки. Але поступово, на це потрібен час. Будьте чуйні, зрозумійте мене. Найближчі кілька тижні я в лайт-режимі, – сказала MamaRika,

Раніше MamaRika зізнавалася, що проблеми зі здоров’ям дали про себе знати ще тиждень тому, однак вона проігнорувала їх і продовжила працювати. За словами співачки, вона довела все до крайнощів.

