Компания Sony Pictures официально объявила о старте производства фильма Джуманджи 3, который станет финальной частью современной трилогии приключенческой франшизы. Съемки будут проходить в Лос-Анджелесе.

Джуманджи 3 – что известно о фильме

О начале съемочного процесса рассказал и звезда франшизы Дуэйн “Скала” Джонсон в своем Instagram.

– Официально начали производство нового фильма Джуманджи с чтения сценария. Какое же это масштабное, веселое и искреннее приключение. Кажется символичным завершить нашу любимую франшизу этой красивой финальной нотой, – написал актер.

Он также добавил, что вся команда с нетерпением ждала этой встречи.

– Было удивительно собраться всем вместе – у нас даже челюсти болели от смеха. Мы все говорили о том, как соскучились по этому чувству радости и веселья. Давайте снимем действительно хороший фильм, – прокомментировал Джонсон.

В третьей части Скала вернется к образу доктора Брейвстоуна. Компанию ему составят Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан, хорошо известные поклонникам истории.

Джуманджи 3 – дата выхода

Премьера фильма запланирована на Рождество 2026 года. Режиссером снова выступит Джейк Касдан, который работал над двумя предыдущими частями.

Дуэйн Джонсон также показал символическую деталь из фильма – игровую кость на цепочке, которую его герой носит в финальной части.

– Эта кость – небольшая большая кость. Мой герой, доктор Брейвстоун, носит ее на шее в финальном фильме. Это те самые кубики из оригинального Джуманджи 1995 года – способ выразить любовь и уважение великому Робину Уильямсу, – уважительно отметил актер.

Напомним, что Робин Уильямс сыграл главного героя Алана Перриша, которому в детстве в руки попадает загадочная и опасная настольная игра.

