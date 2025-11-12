Компанія Sony Pictures офіційно оголосила про старт виробництва фільму Джуманджі 3, який стане фінальною частиною сучасної трилогії пригодницької франшизи. Зйомки відбуватимуться у Лос-Анджелесі.

Джуманджі 3 – що відомо про фільм

Про початок знімального процесу розповів і зірка франшизи Двейн “Скеля” Джонсон у своєму Instagram.

– Офіційно розпочали виробництво нового фільму Джуманджі із читання сценарію. Яка ж це масштабна, весела і щира пригода. Здається символічним завершити нашу улюблену франшизу цією красивою фінальною нотою, – написав актор.

Він також додав, що вся команда з нетерпінням чекала на цю зустріч.

– Було дивовижно зібратися всім разом – у нас аж боліли щелепи від сміху. Ми всі говорили про те, як скучили за цим відчуттям радості й веселощів. Знімімо справді хороший фільм, – прокоментував Джонсон.

У третій частині Скеля повернеться до образу доктора Брейвстоуна. Компанію йому складуть Джек Блек, Кевін Гарт та Карен Гіллан, добре відомі шанувальникам історії.

Джуманджі 3 – дата виходу

Прем’єра фільму запланована на Різдво 2026 року. Режисером знову виступить Джейк Касдан, який працював над двома попередніми частинами.

Двейн Джонсон також показав символічну деталь із фільму – ігрову кістку на ланцюжку, яку його герой носить у фінальній частині.

– Ця кістка — невелика великодка. Мій герой, доктор Брейвстоун, носить її на шиї у фінальному фільмі. Це ті самі кубики з оригінального Джуманджі 1995 року – спосіб висловити любов і повагу великому Робіну Вільямсу, – шанобливо зазначив актор.

Нагадаємо, що Робін Вільямс зіграв головного героя Алана Перріша, якому в дитинстві у руки потрапляє загадкова та небезпечна настільна гра.

