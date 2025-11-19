Обладательница титула Мисс Украина Вселенная 2025 София Ткачук представила национальный костюм Голубь мира на международном конкурсе в тайском Бангкоке.

Идея образа принадлежит директору конкурса Мисс Вселенная Украина Анне Филимоновой. Дизайн создал филиппинец Майкл Барасси, который много лет разрабатывает платья для конкурсов красоты и чьи работы неоднократно побеждали в шоу национальных костюмов.

София Ткачук в костюме Голубь мира на Мисс Вселенная 2025

Национальный костюм Голубь мира рожден из общей реальности украинцев, для которых слово “мир” имеет особое значение после более чем трех лет полномасштабного вторжения.

Костюм Софии Ткачук – призыв ко всему миру: остановить войну, прекратить бесконечную агрессию. Он передает стремление украинцев к миру, свету, достоинству, тишине и безопасному небу.

Образ воплощает силу, сдержанную женственность и несокрушимость нашей страны. Сакральный символ ангела или голубки переосмыслен в современной, чистой и футуристической форме. Серебряный цвет символизирует мир и свет.

Перламутр – невинность, женственность и новое начало, за которое сегодня борется каждая украинская семья. Центральный скульптурный акцент костюма – голубь мира с расправленными крыльями на талии.

София, символизируя всю Украину, держит в руках глобус – символ хрупкого мира, который она защищает, даже когда сама борется за жизнь. Это напоминание об ответственности и о том, что мир – обязанность каждого.

На глобусе Украина обозначена красными цветами мака – символом памяти о погибших, символом крови, пролитой за свободу, и напоминанием о цене, которую мы платим за возможность жить в мире. Эта отметка на глобусе – символ того, что Украина – место, где мир ежедневно видит истинную цену мира.

Напомним, что финал конкурса Мисс Вселенная 2025 состоится 21 ноября 2025 года в Бангкоке, Таиланд. Шоу национальных костюмов прошло 19 ноября.

София Ткачук готовилась к участию в Мисс Вселенная 2025 в течение пяти месяцев. Платье представительницы Украины для финального выхода было создано украинским брендом Rosa Bianca. Наряд украшен более чем 5 тыс. кристаллов Swarovski.

