Володарка титулу Міс Україна Всесвіт 2025 Софія Ткачук представила національний костюм Голуб миру на міжнародному конкурсі у тайському Бангкоку.

Ідея образу належить директорці конкурсу Міс Всесвіт Україна Анні Філімоновій. Дизайн створив філіппінець Майкл Барассі, який багато років розробляє сукні для конкурсів краси і чиї роботи неодноразово перемагали в шоу національних костюмів.

Софія Ткачук у костюмі Голуб миру на Міс Всесвіт 2025

Національний костюм Голуб миру народжений із спільної реальності українців, для яких слово “мир” має особливе значення після понад трьох років повномасштабного вторгнення.

Зараз дивляться

Костюм Софії Ткачук – заклик до всього світу: зупинити війну, припинити нескінченну агресію. Він передає прагнення українців до миру, світла, гідності, тиші й безпечного неба.

Образ втілює силу, стриману жіночність і незламність нашої країни. Сакральний символ ангела чи голубки переосмислено в сучасній, чистій та футуристичній формі. Срібний колір символізує мир і світло.

Перламутр – невинність, жіночність і новий початок, за який сьогодні бореться кожна українська родина. Центральний скульптурний акцент костюму – голуб миру з розгорнутими крилами на талії.

Софія, символізуючи всю Україну, тримає в руках глобус – символ крихкого світу, який вона захищає, навіть коли сама бореться за життя. Це нагадування про відповідальність і про те, що мир – обов’язок кожного.

На глобусі Україна позначена червоними квітками маку – символом пам’яті про загиблих, символом крові, пролитої за свободу, і нагадуванням про ціну, яку ми платимо за можливість жити в мирі. Ця позначка на глобусі – символ того, що Україна – місце, де світ щодня бачить справжню ціну миру.

Нагадаємо, що фінал конкурсу Міс Всесвіт 2025 відбудеться 21 листопада 2025 року у Бангкоку, Таїланд. Шоу національних костюмів пройшло 19 листопада.

Софія Ткачук готувалася до участі в Міс Всесвіт 2025 протягом п’яти місяців. Сукня представниці України для фінального виходу була створена українським брендом Rosa Bianca. Вбрання оздоблене понад 5 тис. кристалів Swarovski.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.