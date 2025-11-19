Миллиардер Илон Маск публично оскорбил лауреатку Грэмми и Оскара Билли Айлиш.

Это произошло после того, как певица обвинила его в накоплении огромного состояния вместо того, чтобы помогать миру решать глобальные проблемы.

Это была его первая реакция на ее публикации в соцсетях.

Илон Макс публично оскорбил Билли Айлиш

Основатель Tesla и Space X прокомментировал серию жестких сторис звезды, которые несколько дней обсуждали в сети.

– Она не самый острый нож в ящике, – ответил Маск на критику его бездействия.

Ранее 23-летняя певица выложила серию сторис с инфографикой MyVoiceMyChoice.org. Они демонстрировали, какие вопросы мог бы профинансировать Маск, имея такое большое состояние:

$40 млрд в год – теоретически достаточно, чтобы преодолеть мировой голод к 2030 году$

$140 млрд – обеспечить людей во всем мире чистой питьевой водой в течение семи лет;

$1–2 млрд – спасти все 10 443 вида животных, находящихся на грани исчезновения.

$53,2 млрд – приблизительная сумма, которая, согласно сториз, могла бы пойти на восстановление Газы и Западного берега.

В других слайдах отмечалось, что более крупные суммы могли бы помочь в восстановлении Украины и Сирии. В конце серии Айлиш опубликовала черный экран с очень резким оскорблением в адрес «жалкие труса». Хотя она не указала прямо имя Маска, всем было ясно, что это написано о нем.

Сама Билли Айлиш направит $11,5 млн, собранных во время тура, на программы, борющиеся с голодом, климатическим кризисом и загрязнением окружающей среды.

Источник : Daily Mail

