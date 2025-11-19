Мільярдер Ілон Маск публічно образив лауреатку Греммі та Оскара Біллі Айліш.

Це сталося після того, як співачка звинуватила його у накопиченні величезних статків замість того, щоб допомагати світу вирішувати глобальні проблеми.

Це була його перша реакція на її публікації в соцмережах.

Ілон Макс публічно образив Біллі Айліш

Засновник Tesla та Space X прокоментував серію жорстких сторіс зірки, які кілька днів обговорювали в мережі.

– Вона не найгостріший ніж у шухляді, – відповів Маск на критику його бездіяльності.

Раніше 23-річна співачка виклала серію сториз з інфографікою MyVoiceMyChoice.org. Вони демонстрували, які питання міг би профінансувати Маск, маючи такі великі статки:

$40 млрд на рік – теоретично достатньо, щоб подолати світовий голод до 2030 року$

$140 млрд – забезпечити людей у всьому світі чистою питною водою протягом семи років;

$1–2 млрд – врятувати всі 10 443 види тварин, які перебувають на межі зникнення.

$53,2 млрд – приблизна сума, яка, згідно зі сториз, могла б піти на відбудову Гази та Західного берега.

В інших слайдах зазначалося, що більші суми могли б допомогти у відновленні України та Сирії. Наприкінці серії Айліш опублікувала чорний екран з дуже різкою образою на адресу “жалюгідного боягуза”. Хоча вона не вказала прямо ім’я Маска, усім було ясно, що це написано про нього.

Сама Біллі Айліш скерує $11,5 млн, зібраних під час туру, на програми, що борються з голодом, кліматичною кризою та забрудненням довкілля.

Джерело : Daily Mail

