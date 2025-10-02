Власник Tesla та SpaceX Ілон Маск досяг нового історичного рекорду. Він став першою людиною у світі, чий статок перевищив позначку у $500 млрд.

Це зафіксував трекер видання Forbes, що в реальному часі оцінює статки мільярдерів. Станом на середу, 1 жовтня, Маск був на $150 млрд багатший за найближчого конкурента Ларрі Еллісона, який ще у вересні зміг обійти Ілона в списку багатіїв.

Як Маск наростив капітал

Ключовим фактором стрибка статків стало зростання акцій Tesla майже на 4%, що додало близько $9,3 млрд до його капіталу. Частка Ілона Маска у компанії зараз оцінюється у $191 млрд.

Ще одним джерелом доходу стали так звані опціони – право купити акції Tesla за вигідною ціною. Їхня вартість могла б скласти $133 млрд, але у 2024 році суд у Делавері визнав угоду недійсною. Поки триває апеляція, Forbes враховує лише половину цієї суми.

Свою вагу у капіталі мають й інші компанії Маска. У серпні SpaceX оцінили у $400 млрд, і 42% акцій, що належать Маску, приносять йому $168 млрд. Об’єднаний холдинг xAI з соцмережею X отримав оцінку у $113 млрд, із яких 53% Маска становлять $60 млрд.

Рекорди Маска за чотири роки

Ще у березні 2020 року Ілон Маск мав лише $24,6 млрд. Уже за кілька місяців він перетнув позначку у $100 млрд, у 2021-му став найбагатшою людиною світу, а згодом пройшов межі у $200, $300 і $400 млрд. Тепер він перший у світі перетнув планку в $500 млрд.

За оцінками Forbes, якщо темпи збережуться, Маск може стати першим трильйонером до 2033 року. У Tesla йому вже підготували новий пакет винагороди, який у разі надзвичайних результатів може принести ще трильйон доларів у акціях.

