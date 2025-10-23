В США возник открытый конфликт между основателем SpaceX Илоном Маском и исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи из-за управления космическим агентством.

Противостояние началось после заявлений Даффи о возможном изменении структуры NASA и привлечении новых компаний к лунной миссии Artemis 3, что означает ослабление роли SpaceX.

Конкуренция за полет на Луну

Шон Даффи заявил, что разработка корабля Starship от SpaceX отстает от графика, поэтому NASA объявит конкурс, чтобы другие компании могли представить альтернативные решения для высадки астронавтов на Луну.

Сейчас смотрят

По словам Даффи, главная цель – опередить Китай в лунной гонке. Представительница агентства Бетани Стивенс подтвердила, что официальный запрос предложений для частных компаний будет обнародован в ближайшее время.

Илон Маск публично поставил под сомнение профессиональную пригодность главы NASA после того, как появились сообщения о возможном подчинении организации Министерству транспорта США, которое возглавляет сам Даффи.

В соцсети X Маск заявил, что космическим агентством должен руководить человек с высоким уровнем компетентности.

– Человек, ответственный за космическую программу Америки, не может иметь IQ с двумя цифрами, – высказался миллиардер.

The person responsible for America’s space program can’t have a 2 digit IQ https://t.co/U4O2GERiTg — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2025

После этого Илон Маск отметил, что его ракета Starship сможет выполнить полную миссию высадки на Луну. Шон Даффи заявил, что космическая гонка продолжается, и компании должны быть готовы к конкуренции.

Напомним, что в 2021 году NASA заключило контракт с SpaceX на разработку посадочного модуля для миссии Artemis 3. Однако компания Маска больше не является единственным участником проекта.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.