Народный артист Украины Степан Гига был срочно госпитализирован, после чего медики провели неотложное оперативное вмешательство.

Из-за этого команда артиста объявила об отмене ближайших запланированных концертов.

Что известно о состоянии Степана Гиги

В соцсетях певца указано, что его состояние остается тяжелым, но стабильным. Артист получает полный комплекс необходимой медицинской помощи. Врачи настаивают, что ему нужно время для восстановления и дальнейшей реабилитации.

– Приносим извинения за неудобства и благодарим за ваше понимание и поддержку в этот непростой момент, – написали представители Гиги.

В команде исполнителя не сообщили подробностей о том, что именно вызвало ухудшение его состояния. Вместе с тем менеджеры заверили, что после выздоровления Степан Гига обязательно вернется к выступлениям.

Как реагируют в сети

Поклонники оставляют все новые и новые комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления и отмечают, что черно-белое фото в посте напугало их.

Также сегодня стало известно о том, что фронтмен группы Adam Михаил Клименко находится в коме. Музыкант уже два месяца борется с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом.

