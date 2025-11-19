Народного артиста України Степана Гігу терміново госпіталізували, після чого медики провели невідкладне оперативне втручання.

Через це команда артиста оголосила про скасування найближчих запланованих концертів.

Що відомо про стан Степана Гіги

У соцмережах співака зазначено, що його стан залишається важким, але стабільним. Артист отримує повний комплекс необхідної медичної допомоги. Лікарі наполягають, що йому потрібен час для відновлення та подальшої реабілітації.

– Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент, – написали представники Гіги.

У команді виконавця не повідомили подробиць про те, що саме спричинило погіршення його стану. Разом із тим менеджери запевнили, що після одужання Степан Гіга обов’язково повернеться до виступів.

Як реагують в мережі

Шанувальники залишають все нові й нові коментарі з побажаннями як найшвидшого одужання та зауважують, що чорно-біле фото у дописі налякало їх.

Також сьогодні стало відомо про те, що фронтмен гурту Adam Михайло Клименко перебуває в комі. Музикант вже два місяці бореться з важкою хворобою – туберкульозним менінгітом.

