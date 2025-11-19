Степана Гігу терміново прооперували: подробиці про стан артиста
- Степана Гігу терміново госпіталізували та прооперували.
- Команда артиста оголосила про скасування всіх найближчих концертів.
- Менеджери розповіли, у якому стані перебуває співак.
Народного артиста України Степана Гігу терміново госпіталізували, після чого медики провели невідкладне оперативне втручання.
Через це команда артиста оголосила про скасування найближчих запланованих концертів.
Що відомо про стан Степана Гіги
У соцмережах співака зазначено, що його стан залишається важким, але стабільним. Артист отримує повний комплекс необхідної медичної допомоги. Лікарі наполягають, що йому потрібен час для відновлення та подальшої реабілітації.
– Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент, – написали представники Гіги.
У команді виконавця не повідомили подробиць про те, що саме спричинило погіршення його стану. Разом із тим менеджери запевнили, що після одужання Степан Гіга обов’язково повернеться до виступів.
Як реагують в мережі
Шанувальники залишають все нові й нові коментарі з побажаннями як найшвидшого одужання та зауважують, що чорно-біле фото у дописі налякало їх.
- Не ставте, будь ласка, чорно-білі фото… Асоціації не хороші. Найшвидшого одужання!
- Швидкого одужання, маестро! Бажаю відновлення та повернення з новими силами!
- Хай Бог дає вам сили й витримки!
- Швидкого одужання, бережіть себе, ви – наш
- Швидкого одужання, маестро! (Не публікуйте ч/б фото, будь ласка, вже злякались за Степана Петровича)
- Швидкого одужання, Степане Петровичу! Чекаємо вас на ще один концертний тур у кожному місті. А головне влітку у селищі Рудно!
- Хай у вас все пройде добре і чекаємо найближчим часом у Луцьку!
Також сьогодні стало відомо про те, що фронтмен гурту Adam Михайло Клименко перебуває в комі. Музикант вже два місяці бореться з важкою хворобою – туберкульозним менінгітом.