Фронтмен гурту Adam Михайло Клименко перебуває в комі. Музикант вже два місяці бореться з важкою хворобою – туберкульозним менінгітом.

Це важка форма туберкульозу, при якій бактерії вражають оболонки головного та спинного мозку, викликаючи запалення.

Михайло Клименко в комі: що відомо

Про стан музиканта повідомили на офіційній сторінці гурту Adam в Instagram. Дружина Клименка Саша Норова закликала молитися за чоловіка.

– Друзі, Міша Клименко (Adam) вже два місяці веде боротьбу з тяжкою хворобою – туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього, – йдеться у повідомленні.

Один день лікування Михайла обходиться в понад 25 тис. грн, тому сім’я просить про фінансову допомогу.

У коментарях музиканта підтримали його друзі та колеги, серед яких Надя Дорофєєва, MamaRika, Анна Трінчер, Володимир Дантес, Віталій Козловський, Alyona Alyona та багато інших.

Нагадаємо, що гурт Adam заснували Михайло Клименко та Саша Норова у 2015 році в Києві. Серед найпопулярніших пісень – Повільно, Особистий рай (дует з Геля Зозуля), Ау Ау.

