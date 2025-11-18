Актер и посол платформы United24 Лев Шрайбер оказался в нью-йоркской больнице после того, как почувствовал резкую сильную головную боль.

Сначала он обратился к своему врачу, который посоветовал ему немедленно пройти обследование, поэтому Шрайбер сразу поехал в клинику и остался там на ночь.

Как себя чувствует Лев Шрайбер

Врачи провели серию тестов, пытаясь установить причину ухудшения самочувствия. По словам источников, 58-летний Шрайбер был в сознании, мог нормально говорить, ходить и свободно двигать конечностями.

Медики пока не установили точную природу недомогания. Представитель актера уточнил, что госпитализация была скорее предосторожностью.

– Из большой осторожности Лев поехал в больницу на обследование, и на сегодняшний день ему уже разрешили вернуться к работе, – заявил пресс-секретарь вечером в понедельник, 17 ноября.

Это не первый случай, когда Шрайбер сталкивается с проблемами здоровья, связанными с резкой головной болью. В 2024 году он рассказал, что во время работы в бродвейской постановке пережил редкое состояние – транзиторную глобальную амнезию.

Сам актер тогда говорил, что почувствовал сильную головную боль и понял, что “что-то не так”, когда не смог вспомнить имя своей партнерши по сцене Эми Райан. На сцене его состояние ухудшилось – он потерял способность вспомнить текст и даже название спектакля.

Лев Шрайбер предполагал, что пережил инсульт, однако МРТ не выявило кровоизлияния, с мозгом также все оказалось в порядке. Врачи объяснили, что такое состояние может возникать из-за мигрени и обычно проходит самостоятельно. Для него характерна внезапная потеря памяти, которая длится около суток.

