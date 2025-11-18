Лев Шрайбер попал в больницу в Нью-Йорке: в каком состоянии посол United24
- Врач посоветовал Шрайберу немедленно ехать на обследование и остаться на ночь.
- Медики проводят тесты, чтобы выяснить причину недомогания.
- В 2024 году актер пережил внезапную кратковременную амнезию, вызванную мигренью.
Актер и посол платформы United24 Лев Шрайбер оказался в нью-йоркской больнице после того, как почувствовал резкую сильную головную боль.
Сначала он обратился к своему врачу, который посоветовал ему немедленно пройти обследование, поэтому Шрайбер сразу поехал в клинику и остался там на ночь.
Как себя чувствует Лев Шрайбер
Врачи провели серию тестов, пытаясь установить причину ухудшения самочувствия. По словам источников, 58-летний Шрайбер был в сознании, мог нормально говорить, ходить и свободно двигать конечностями.
Медики пока не установили точную природу недомогания. Представитель актера уточнил, что госпитализация была скорее предосторожностью.
– Из большой осторожности Лев поехал в больницу на обследование, и на сегодняшний день ему уже разрешили вернуться к работе, – заявил пресс-секретарь вечером в понедельник, 17 ноября.
Это не первый случай, когда Шрайбер сталкивается с проблемами здоровья, связанными с резкой головной болью. В 2024 году он рассказал, что во время работы в бродвейской постановке пережил редкое состояние – транзиторную глобальную амнезию.
Сам актер тогда говорил, что почувствовал сильную головную боль и понял, что “что-то не так”, когда не смог вспомнить имя своей партнерши по сцене Эми Райан. На сцене его состояние ухудшилось – он потерял способность вспомнить текст и даже название спектакля.
Лев Шрайбер предполагал, что пережил инсульт, однако МРТ не выявило кровоизлияния, с мозгом также все оказалось в порядке. Врачи объяснили, что такое состояние может возникать из-за мигрени и обычно проходит самостоятельно. Для него характерна внезапная потеря памяти, которая длится около суток.