Актриса Анна Сагайдачная рассказала, общается ли она с бывшим мужем Евгением Третяком и почему до сих пор не сменила фамилию в паспорте.

Звезда уверяет, что ее отношения с бывшим сводятся к выполнению родительских обязанностей и не более того.

Сагайдачная об отношениях с бывшим

По словам актрисы, процесс был долгим, но за два года им удалось сформировать понятный и комфортный формат воспитания сына. Сейчас у них есть четкий график: неделю Тимур живет с папой, неделю – с мамой.

Сагайдачная специально приобрела квартиру рядом с домом Третьяка, чтобы мальчик чувствовал себя привычно.

– Даже мне моя квартира, где живем уже полтора года, еще не ощущается полностью своей. А для Тимура важно, что его дом – это тот дом, где он родился, где его комната, собака, его энергетика, – отметила актриса в разговоре с изданием Oboz.

Она добавила, что отец хорошо справляется с воспитанием сына, хотя и шутит, что печенья не испечет и борща, как мама, не сварит.

Сагайдачная о смене фамилии

Анна до сих пор остается в документах на фамилии бывшего. Вместе с тем в кино и официальных контрактах она выступает под своей девичьей фамилией – Сагайдачная.

– Почему не меняю фамилию на Сагайдачная? На это есть причины. Во-первых, не хочу проходить через полную смену документов – это длительный и хлопотный процесс. Во-вторых, нынешнюю фамилию носит и мой сын, – пояснила знаменитость.

Впрочем, она не исключает, что может заняться вопросом замены. Это, скорее всего, произойдет, если артистка снова решит выйти замуж.

Пока Анна официально не расписана с отцом своей дочери Миры, хотя предложение руки и сердца Сагайдачная получила еще в начале отношений. Ранее она говорила, что тогда не была готова вступать в брак, ведь только что получила документ о разводе.

Фото: Анна Сагайдачная

