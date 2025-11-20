Акторка Анна Сагайдачна розповіла, чи спілкується з колишнім чоловіком Євгенгом Третяком та чому досі не змінила прізвище у паспорті.

Зірка запевняє, що її стосунки з ексом зводяться до виконання батьківських обовʼязків і не більше.

Сагайдачна про стосунки з колишнім

За словами акторки, процес був довгим, але за два роки їм вдалося сформувати зрозумілий і комфортний формат виховання сина. Зараз у них є чіткий графік: тиждень Тимур живе з татом, тиждень – з мамою.

Сагайдачна навмисне придбала квартиру поряд із будинком Третяка, аби хлопчик почував себе звично.

– Навіть мені моя квартира, де живемо вже півтора року, ще не відчувається повністю своєю. А для Тимура важливо, що його дім – це той будинок, де він народився, де його кімната, собака, його енергетика, – зазначила акторка в розмові з виданням Oboz.

Вона додала, що батько добре справляється з вихованням сина, хоч і жартує, що печива не напече та борщу, як мама, не зварить.

Сагайдачна про зміну прізвища

Анна досі лишається у документах на прізвищі колишнього. Разом із тим у кіно та офіційних контрактах вона виступає під своїм дівочим прізвищем – Сагайдачна.

– Чому не змінюю прізвище на Сагайдачна? На це є причини. По-перше, не хочу проходити через повну зміну документів – це тривалий і клопіткий процес. По-друге, нинішнє прізвище має і мій син, – пояснила знаменитість.

Втім, вона не виключає, що може зайнятися питанням заміни. Це, скоріше за все, станеться, якщо артистка знову збереться заміж.

Наразі Анна офіційно не розписана з батьком своєї доньки Міри, хоча пропозицію руки та серця Сагайдачна отримала ще на початку стосунків. Раніше вона казала, що тоді не готова була укладати шлюб, адже тільки-но отримала документ про розлучення.

