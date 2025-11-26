Актриса и ведущая Елена Кравец впервые сообщила о смерти своей мамы Надежды Федоровны. Женщины не стало месяц назад.

О последних годах жизни родного человека Елена Кравец рассказала в моноспектакле Можно я просто посижу?, который на днях состоялся в Киеве.

У Елены Кравец умерла мама

Во время выступления на сцене актриса поделилась, что более двух лет назад ее мама перенесла инсульт, поэтому нуждалась в особом уходе и лечении.

Женщина перестала узнавать близких людей, потому что у нее пострадала краткосрочная память. 86-летний отец Елены Кравец заботился о жене до последних дней ее жизни.

— Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и иногда высокое давление, мой папа ухаживает за мамой уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к брюкам. Потому что для мамы это всегда было важно. И оставляет ей на ночь в туалете свет, чтобы она не потерялась в темноте. Так странно, но мама два года не узнает нас, она иногда не понимает, какой сегодня день и где она находится. Мамы не стало месяц назад, — призналась Кравец.

Стоит отметить, что еще в феврале этого года Елена Кравец хотела перевезти своих родителей из Кривого Рога поближе к Киеву. Поэтому актриса искала дом для своих родных.

