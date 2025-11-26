Акторка та ведуча Олена Кравець вперше повідомила про смерть своєї мами Надії Федорівни. Жінки не стало місяць тому.

Про останні роки життя рідної людини Олена Кравець розповіла у моновиставі Можна я просто посиджу?, що днями відбулась у Києві.

В Олени Кравець померла мама

Під час виступу на сцені акторка поділилася, що понад два роки тому її мама перенесла інсульт, тому потребувала особливого догляду і лікування.

Зараз дивляться

Жінка перестала впізнавати близьких людей, бо у неї постраждала короткострокова пам’ять. 86-річний батько Олени Кравець піклувався про дружину до останніх днів її життя.

– Попри свій доволі поважний вік, хворі коліна й часом високий тиск, мій тато доглядає за мамою вже два роки після інсульту. Миє її, годує, вдягає, при чому так, щоб кофтинка пасувала штанам. Бо для мами це завжди було важливо. І залишає їй на ніч в туалеті світло, щоб не загубилася в темряві. Так дивно, але мама два роки не впізнає нас, вона іноді не розуміє, який сьогодні день і де вона перебуває. Мами не стало місяць тому, – зізналася Кравець.

Варто зазначити, ще у лютому цього року Олена Кравець хотіла перевезти своїх батьків з Кривого Року ближче до Києва. Тому акторка шукала будинок для рідних людей.

Фото: Олена Кравець

Джерело : Гордон

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.