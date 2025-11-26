Близкая подруга музыканта и соучредителя группы Dzidzio Лесика Турко рассказала о его состоянии в последние дни жизни.

Журналистка Мария Панчишин не назвала официальную причину смерти музыканта, однако отметила, когда ухудшилось его самочувствие.

Состояние Лесика Турко перед смертью

На личной странице в Facebook Панчишин опубликовала видео, на котором Лесик играет на пианино, и рассказала, что музыкант попал в больницу в Новояворовске вечером в среду, 19 ноября.

Тогда у Лесика резко поднялось давление и он жаловался на острую боль в животе.

— Облегчения не было — он постоянно говорил, что живот болит невыносимо, а обезболивающие не работают. Ему было так больно, что он постоянно вертелся на кровати и не мог нормально говорить. Мы настаивали на переводе в большую больницу, но нам ответили, что показаний для этого нет, — поделилась подруга музыканта.

Панчишин добавила, что состояние Лесика ухудшалось с каждым часом. В ночь на субботу, 22 ноября, он ушел из жизни.

Напомним, что Лесик Турко умер в возрасте 58 лет. В воскресенье, 23 ноября, на Львовщине попрощались с музыкантом.

О том, что Лесик имеет проблемы со здоровьем, стало известно в декабре прошлого года, когда у него остановилось сердце прямо на сцене во время концерта. Впоследствии жена музыканта заявила, что мужчину хотели отравить, в его организме обнаружили повышенный уровень токсичных веществ.

Летом этого года близкие Лесика сообщали, что он находится в плохом состоянии и почти не встает с постели. У музыканта развился стеноз аортального клапана, и ему была необходима срочная операция на сердце.

Фото: Мария Панчишин

