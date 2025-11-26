В Нидерландах отменили концерт советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской.

С начала полномасштабной войны она неоднократно посещала РФ и выступала вместе с музыкантами, поддерживающими российского диктатора Владимира Путина.

Выступление Елизаветы Леонской должно было состояться 4 декабря 2025 года в основном концертном зале Muziekgebouw в Эйндховене.

Однако концерт удалось отменить благодаря совместным усилиям посольства Украины в Нидерландах, представительства Украинского Института в Нидерландах, украинской общины и почетного консула Карела Бургера Дирвена.

Выступления Леонской также запланированы в 2026 году в Гронингене и Амстердаме. Украинские дипломаты уже направили соответствующие обращения в концертные залы.

— Культура не должна быть инструментом для пропаганды войны и отбеливания военных преступлений государства-агрессора, — подчеркнули в МИД Украины.

Представители концертного зала Muziekgebouw заявили, что решение об отмене концерта Леонской было сложным, но обстоятельства не оставили им другого выбора.

— Несмотря на свое российское происхождение, Леонская не родилась в России и имеет австрийское гражданство. И хотя она не проживает в России, она все же решила выступить в Москве в театре, который предоставляет бесплатные билеты военнослужащим российской армии и их семьям, — говорится в заявлении Muziekgebouw.