Министерство иностранных дел Украины сообщило об отмене выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в городе Клуж-Напока.

Ее концерт вместе с Трансильванским филармоническим оркестром должен был состояться 6 октября. Кроме того, Национальная музыкальная академия имени Георге Димы планировала присвоить Нетребко звание почетного доктора.

Румыния отменила выступление Нетребко

Как отметили в МИД, против певицы были введены санкции за ее публичную поддержку политики России.

Чтобы не допустить выступления, посольство Украины в Румынии взаимодействовало с руководством академии, румынскими уездными и государственными институтами, в частности МИД и Минкультом, а также с представителями гражданского общества.

– Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые культурно-художественные мероприятия. Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военнослужащие ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора, – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем, в Лондоне ситуация складывается иначе. После шестилетнего перерыва Анна Нетребко вернулась на сцену Королевской оперы Ковент-Гарден, где открыла сезон в постановке Тоски Джакомо Пуччини.

Возвращение россиянки вызвало массовые протесты: сотни людей вышли под стены театра с требованием отменить ее выступления. Среди протестующих были как британцы, так и украинцы, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу.

Несмотря на критику и открытое обращение десятков интеллектуалов из разных стран, все билеты на спектакли с участием Нетребко были распроданы.

Анна Нетребко – скандалы и связи с Кремлем

Оперная певица известна своей близостью к Кремлю. В 2012 году она была доверенным лицом Путина на выборах, в 2014-м встречалась с одним из лидеров донбасских сепаратистов Олегом Царевым и финансировала театр в оккупированном Донецке.

После 2022 года Метрополитен-опера в Нью-Йорке и Баварская государственная опера расторгли с ней контракты. Хотя сама певица заявила, что “против войны”, ей не забыли поддержки Кремля.

