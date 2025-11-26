У Нідерландах скасували концерт піаністки Леонської, яка під час війни виступала в РФ
- Концерт Єлизаветої Леонської мав відбутися 4 грудня у концертному залі Muziekgebouw.
- Виступ піаністки скасували через її позицію щодо війни РФ проти України.
- Після початку повномасштабного вторгнення Леонська неодноразово відвідувала Росію.
У Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської.
Вона з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала РФ та виступала разом із музикантами, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна.
Концерт піаністки Леонської у Нідерландах
Виступ Єлизавети Леонської мав відбутися 4 грудня 2025 року в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені.
Однак концерт вдалося скасувати завдяки спільним зусиллям посольства України в Нідерландах, представництва Українського інституту в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена.
Виступи Леонської також заплановані у 2026 році в Гронігені та Амстердамі. Українські дипломати вже надіслали відповідні звернення у концертні зали.
– Культура не має бути інструментом для пропаганди війни та відбілювання воєнних злочинів держави-агресора, – наголосив в МЗС України.
Представники концертного залу Muziekgebouw заявили, що рішення про скасування концерту Леонської було складним, але обставини не залишили їм іншого вибору.
– Попри своє російське походження, Леонська не народилася в Росії і має австрійське громадянство. І хоча вона не проживає в РФ, все ж вирішила виступити в Москві в театрі, який надає безкоштовні квитки військовослужбовцям російської армії та їхнім сім’ям, – йдеться у заяві Muziekgebouw.