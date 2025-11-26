У Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської.

Вона з початку повномасштабної війни неодноразово відвідувала РФ та виступала разом із музикантами, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна.

Виступ Єлизавети Леонської мав відбутися 4 грудня 2025 року в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені.

Однак концерт вдалося скасувати завдяки спільним зусиллям посольства України в Нідерландах, представництва Українського інституту в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена.

Виступи Леонської також заплановані у 2026 році в Гронігені та Амстердамі. Українські дипломати вже надіслали відповідні звернення у концертні зали.

– Культура не має бути інструментом для пропаганди війни та відбілювання воєнних злочинів держави-агресора, – наголосив в МЗС України.

Представники концертного залу Muziekgebouw заявили, що рішення про скасування концерту Леонської було складним, але обставини не залишили їм іншого вибору.

– Попри своє російське походження, Леонська не народилася в Росії і має австрійське громадянство. І хоча вона не проживає в РФ, все ж вирішила виступити в Москві в театрі, який надає безкоштовні квитки військовослужбовцям російської армії та їхнім сім’ям, – йдеться у заяві Muziekgebouw.