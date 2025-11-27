Ольга Сумская откровенно рассказала о том, как изменила первому мужу, народному артисту Евгению Паперному. Актриса влюбилась в своего коллегу Виталия Борисюка, с которым она уже 29 лет в браке.

Как Сумская изменила мужу

Ольга призналась, что симпатия между ней и Виталием Борисюком зародилась во время работы в театре. Тогда актриса была замужем за народным артистом Евгением Паперным и у них родилась дочь Антонина.

В одном из спектаклей 24-летняя Сумская и 27-летний Борисюк играли влюбленную пару, однако со временем химия между ними переросла в настоящие чувства за пределами театра.

— Мы думали, что никто не заметил, но огонь страсти и любви, который уже зародился, не скрыть, — отметила Ольга в подкасте ведущей Рамины Эсхакзай.

Сумская вспомнила, как шла на свидание к Виталию Борисюку и испытывала сомнения, стыд и страх, но остановиться, по словам актрисы, было невозможно.

— Прихожу, ну и все произошло. Мы еще тогда, помню, выпили по бокалу вина для смелости. Ну, потому что я же замужем, то есть это измена. Это страшная измена. И ты на это идешь сознательно или как… Как это объяснить… И ты не можешь ничего с собой поделать. Это был самый страстный, потрясающий роман, — поделилась актриса.

Узнав о измене, Евгений Паперный пережил “страшное нервное потрясение”. Они с Сумской могли эмоционально выяснять отношения прямо в гримерке. А однажды Паперный нашел в сумке актрисы фотографию Борисюка, после чего устроил скандал.

— Когда настоящая близость происходит с любовником, ты чувствуешь химию и то, что это мужчина твоей судьбы, ты не можешь остановиться. Я до сих пор помню, когда Евгений Васильевич приехал после съемок, вставляет ключ в дверной замок, а я чувствую, что это чужой человек открывает дверь и я не люблю его больше. И что мне делать, куда бежать? Виталий Николаевич Борисюк просто вырывал меня из семьи. И это было настолько решительно, нагло и потрясающе, что я сдалась, — рассказала Сумская.

В конце концов, Ольга Сумская собрала вещи и вместе с маленькой дочерью переехала к Виталию Борисюку, который тогда жил с родителями и сестрой.

— Мне было неловко. Это был кошмар, конечно. Я вспоминаю этот период, как я все это пережила, как я осмелилась… Но я ни о чем не жалею. Ни одной минуты. Потому что это действительно родной человек. Евгений Васильевич все простил, все это сейчас в прошлом, нам есть что вспомнить, — сказала Сумская, а также добавила, что впоследствии их объединил театр и они все вместе играли в спектакле.

