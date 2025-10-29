Актриса Ольга Сумская призналась, что после примирения снова не общается со своей старшей сестрой Натальей.

В начале этого года Ольга рассказывала, что после нескольких лет недоразумений их отношения с родным человеком начинают налаживаться. Впрочем, со временем сестры снова перестали поддерживать связь.

Ольга Сумская об отношениях с сестрой

По словам актрисы, она всегда открыта для общения с сестрой, однако Наталья не пишет ей, не звонит и даже не здоровается при встрече. Сумская говорит, что так продолжается уже достаточно давно, и это причиняет ей боль.

Сейчас смотрят

— Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло. Почему не общаемся? Не знаю… Человек просто не пишет, не звонит. Не здоровается при встрече — и так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыкли, — поделилась Ольга.

Сумская подчеркнула, что, несмотря на все недоразумения, Наталья остается для нее “самым родным человеком в мире” и является ее “крестной мамой в кино”. Ольга не назвала причину конфликта с сестрой, а лишь добавила, что “так сложилась жизнь”.

— Именно она привела меня за руку на киностудию, где я получила роль Панночки в фильме Вечера на хуторе близ Диканьки. Мне было всего 16 лет, режиссер утвердил. Все годами складывалось хорошо, а потом что-то разрушилось. Так уж сложилась жизнь. Иногда судьба разводит даже самых близких людей, и не всегда можно найти точную причину. Но я не держу обиды, — сказала актриса.

Фото: Ольга Сумская, Наталья Сумская

Источник : Обозреватель

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.