Ольга Сумська відверто розповіла про те, як зрадила першого чоловіка, народного артиста Євгена Паперного. Акторка закохалася у свого колегу Віталія Борисюка, з яким вона вже 29 років у шлюбі.

Як Сумська зрадила чоловіка

Ольга зізналася, що симпатія між нею та Віталієм Борисюком зародилася під час роботи в театрі. Тоді акторка була заміжня за народним артистом Євгеном Паперним і у них народилася донька Антоніна.

В одній із вистав 24-річна Сумська і 27-річний Борисюк грали закохану пару, однак згодом хімія між ними переросла у справжні почуття поза театром.

Зараз дивляться

– Ми думали, що ніхто не помічав, а вогонь пристрасті й любові, який уже народився, його ж не сховаєш, – зазначила Ольга в подкасті ведучої Раміни Есхакзай.

Сумська пригадала, як йшла на побачення до Віталія Борисюка й відчувала сумніви, сором та страх, але зупинитися, за словами акторки, було неможливо.

– Приходжу, ну і все відбулося. Ми ще тоді, пам’ятаю, бахнули по келишку вина для сміливості. Ну, тому що я ж заміжня, тобто це зрада. Це страшна зрада. І ти на це йдеш свідомо чи як… Як це пояснити… І ти не можеш нічого із собою зробити. Це був найпристрасніший, приголомшливий роман, – поділилася акторка.

Дізнавшись про зраду, Євген Паперний пережив “страшне нервове потрясіння”. Вони із Сумською могли емоційно з’ясовувати стосунки просто в гримерці. А одного разу Паперний знайшов у сумці акторки фотографію Борисюка, після чого влаштував скандал.

– Коли справжня близькість відбувається з коханцем, ти відчуваєш хімію і те, що це чоловік твоєї долі, ти не можеш зупинитися. Я й досі пам’ятаю, коли Євген Васильович приїхав після зйомки, вставляє ключ у дверний замок, а я відчуваю, що це чужа людина відкриває двері і я не люблю його більше. І що мені робити, куди тікати? Віталій Миколайович Борисюк просто виривав мене з родини. І це було настільки рішуче, нахабно і приголомшливо, що я здалася, – розповіла Сумська.

Зрештою, Ольга Сумська зібрала речі і разом з маленькою донькою переїхала до Віталія Борисюка, який тоді жив з батьками і сестрою.

– Мені було ніяково. Це був жах, звичайно. Я згадую цей період, як я це все пройшла, як я насмілилася… Але я ні про що не шкодую. Жодної хвилини. Тому що це дійсно рідна людина. Євген Васильович все пробачив, все це зараз в минулому, нам є що згадати, – сказала Сумська, а також додала, що згодом їх об’єднав театр і вони всі разом грали у виставі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.