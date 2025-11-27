Продюсер и исполнитель Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) рассказал, что перенес “сложную и долгожданную” операцию.

Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав фото из больничной палаты.

Потапа прооперировали – что известно

Операцию артисту делали за границей, куда он уехал жить и работать во время полномасштабной войны в Украине. Сразу после хирургического вмешательства он возвращается к концертной деятельности.

– Вчера – сложная и долгожданная операция, завтра вылет, послезавтра концерт. Берегите себя, берегите близких и свое здоровье, особенно ментальное, – написал Потап привычно для себя на русском, ведь на украинском в сети он практически не общается.

О своих “приключениях в больницах”, которые случались с ним в последний год, продюсер пообещал рассказать позже.

В сториз он показал следы после лапароскопического вмешательства, заодно пригласив на свои зарубежные концерты. Потап добавил, что планирует надеть специальный корсет во время выступлений, чтобы швы, которые не успели зажить, не разошлись.

На концертах артист пообещал исполнить песни, на которых его поклонники “выросли, а он поднялся”. В частности, речь идет о том русскоязычном репертуаре, из-за исполнения которого Потап неоднократно подвергался критике.

Недавно продюсер рассказал, что открыл в Майами ресторан. В заведении, по его словам, будет продаваться самый дорогой коктейль в городе.

