Лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, резко высказался о певице Насте Каменских, а также признался, из-за чего когда-то мог завидовать Потапу.

Музыкант стал новым героем рубрики 55 за 5 с Алиной Шаманской в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Фагот о Потапе и Насте Каменских

Фагот заявил, что считает Настю Каменских “врагом Украины”. Причиной стала резонансная фраза певицы, которую она недавно озвучила на концерте в Майами, США: Какая разница, на каком языке?

Тогда Каменских исполняла русскоязычные хиты и не стеснялась разговаривать на языке страны-агрессора.

— Если для нее язык любви — это язык палачей, убийц и насильников, то хорошо. Значит, она проявляет себя как нарочитый представитель врага. Она — враг Украины, — сказал Михайлюта.

Артист признался, что в случае личной встречи не стал бы здороваться или пожимать руку ни Насте Каменских, ни ее мужу Потапу.

— Потап зажигает так, что от отвращения аж слезы льются, — отметил Фагот.

Отвечая на вопрос, есть ли что-то, в чем он раньше завидовал Потапу, лидер ТНМК сказал, что “большим гонорарам”.

Недавно Фагот объяснил, почему София Ротару не делает публичных заявлений о войне в Украине. По его словам, молчание артистки может быть связано с наличием имущества на оккупированной территории.

