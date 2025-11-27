Продюсер та виконавець Потап (справжнє імʼя Олексій Потапенко) розповів, що переніс “складну і довгоочікувану” операцію.

Про це він повідомив у соцмережах, опублікувавши фото з лікарняної палати.

Потапа прооперували – що відомо

Операцію артисту робили за кордоном, куди він виїхав жити та працювати під час повномасштабної війни в Україні. Одразу після хірургічного втручання він повертається до концертної діяльності.

– Учора — складна й довгоочікувана операція, завтра виліт, післязавтра концерт. Бережіть себе, бережіть близьких і своє здоров’я, особливо ментальне, – написав Потап звично для себе російською, адже українською в мережі він практично не спілкується.

Про свої “пригоди у лікарнях”, що траплялися із ним останнього року, продюсер пообіцяв розповісти пізніше.

У сториз він показав сліди після лапароскопічного втручання, заодне запросивши на свої закордонні концерти. Потап додав, що планує вдягнути спеціальний корсет під час виступів, щоби шви, які не встигли загоїтися, не розійшлися.

На концертах артист пообіцяв виконати пісні, на яких його шанувальники “виросли, а він піднявся”. Зокрема йдеться про той російськомовний репертуар, через виконання якого Потап неодноразово наривався на критику.

Нещодавно продюсер розповів, що відкрив у Маямі ресторан. У закладі, за його словами, буде продаватися найдорожчий коктейль у місті.

